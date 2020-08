Danske Bank har inddrevet for meget gæld fra op mod 15.000

Danske Bank har i årevis inddrevet for meget gæld fra tusindvis af kunder.

Det skriver Berlingske og TV2.

Medierne har fået indsigt i dokumenter, der viser, at årsagen blandt andet er alvorlige data- og systemfejl i bankens inkassosystem.

Ifølge TV2 og Berlingske har fejlene stået på i så lang tid, at Danske Bank ikke længere har overblik over, hvem der har betalt for meget tilbage.

Niels Skovmand Rasmussen, lektor i bankret på Syddansk Universitet, er overrasket over sagen.

- Det er meget overraskende, at en så grundlæggende del af bankdriften tilsyneladende kan være så mangelfuld. Især ryster det mig, at fejlene ser ud til at være så systematiske: Det er et meget stort antal kunder, der er ramt, og det er sket over en lang årrække, siger Niels Skovmand Rasmussen til TV2.

100.000 kunder skal undersøges

Konsulenthuset Ernst & Young har siden 2019 undersøgt problemerne for banken. Undersøgelsen blev indledt, efter at en eller flere whistleblowere gjorde opmærksom på, at der var noget galt.

100.000 kunder skal nu undersøges for at klarlægge, hvem der har betalt for meget tilbage til banken, og hvor meget de har betalt.

Danske Bank erkender selv fejlen.

Rob De Ridder, underdirektør i Danske Bank, siger, at Danske Bank, da banken blev klar over fejlene, nedsatte en kontrolenhed. Den sikrer, at ingen sager bliver lukket uden at være undersøgt manuelt og udsat for et tredobbelt tjek, lyder det fra Rob De Ridder.

- Hver eneste sag skal være korrekt, og derfor har vi indført ekstra kontrolmekanismer, siger Rob De Ridder til Berlingske.

Han siger desuden til TV2, at den "mulige indvirkning" på de berørte kunder er mellem 1000 og 2000 kroner. Samlet set vurderer banken, at der er tale om en overopkrævning på 50 millioner kroner.

SF indkalder på baggrund af sagen erhvervsminister Simon Kollerup (S) i samråd. Det skriver partiets finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, på det sociale medie Twitter.

- En kæmpe skandale i Danske Bank - igen, skriver hun.