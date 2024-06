Danske flag pryder fransk by i fælles jubilæum

Og derfor føles Braine lidt som et stykke af Danmark i Frankrig i disse dage.



Danske flag pryder den franske by, der siden 1956 har været venskabsby med Haderslev.

I forbindelse med jubilæet skal den faldne soldat fra 1. Verdenskrig Erik Pedersen Skøtt genbegraves på den danske kirkegård i Frankrig.

Det ser 2. viceborgmester i Braine, Nathalie Mussot frem til.

- Jeg er meget glad for at kunne deltage i ceremonien, og jeg håber absolut, at de bånd, som har eksisteret i 110 år, kan fortsætte, siger hun.

