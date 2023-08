Danske spejdere forlader lejr i Sydkorea

De danske spejdere, der lige nu befinder sig i den sydvestlige del af Sydkorea til den internationale spejderlejr Jamboree, forlader lejren, efter at der er kommet meldinger om, at orkanen Khanun kan blæse ind over området.



Det oplyser Celine Lilienhoff Jagd fra Egtved, som er med på lejren som spejderleder.

- Danmark, Norge og Island har valgt på baggrund af de seneste vejrmeldinger at flytte vores spejdere fra lejrpladsen. Det sker i dag, og vi flytter alle mod Seoul (Sydkoreas hovedstad, red.), siger hun.