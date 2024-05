Danske ulve er aktive om natten for at undgå mennesker

Den vigtigste faktor er dog menneskerne. Den lave aktivitet af mennesker, når det er mørkt, forklarer det meste af ulvens nataktivitet.

"Kan de ikke undgå os i rum – undgår de os i tid", lyder konklusionen fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum.

- Når danske ulve har svært ved at undgå mennesker i rum, kan de i stedet undgå os i tid. Det er derfor meget interessant, at vi nu kan påvise, hvordan ulvene tilpasser deres døgnrytme for at undgå mennesker, forklarer Kent Olsen, der er Forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.



Ifølge Ulveatlas.dk, som drives af Naturhistorisk Museum, anslås det, at der i øjeblikket er mellem 32 og 42 voksne ulve i Danmark, herunder otte par.