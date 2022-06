Danskerne afskaffer EU-forsvarsforbeholdet med stort flertal

Opdateres...

86,6 procent af stemmerne er nu talt op på landsplan og dagens folkeafstemning gør det klart, at Danmark fremover vil få et tættere samarbejde med EU, efter flertallet i dag stemte for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Ved den seneste folkeafstemning tilbage i december 2015 handlede det om et andet EU-spørgsmål, nemlig retsforbeholdet, og der landede den endelige stemmeprocent på 72.

Ved denne folkeafstemning er den endelige stemmeprocent endnu ikke klar.