Danskerne har været hurtigere end normalt til at ændre adfærd

Her gør hun også opmærksom på, at der ud over at spare penge også er en miljøgevinst ved at bruge mindre energi eller flytte det til andre tidspunkter af døgnet.

- Jo bedre vi kan blive til at flytte vores energiforbrug efter den grønne elproduktion og pladsen i ledninger, des bedre udnytter vi den grønne energi, vi har til rådighed, siger hun.

Hvis elregningen skal have glæde af, at man eksempelvis sætter vaskemaskinen til at arbejde om natten, hvor strømmen er billig, kræver det at man har en såkaldt dynamisk elpriskontrakt med sit elselskab. Det havde 43 procent af de danske husstande i 2020.