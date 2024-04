84 procent udtrykker, at de er glade for at gå på arbejde. Af dem siger 51 procent, at de er meget glade for at gå på arbejde.



Det viser en analyse lavet af Voxmeter og Konsulenthuset Ballisager. 2000 borgere har medvirket i analysen.

Den udbredte tilfredshed kan måske virke paradoksalt, i en tid hvor en stor del af debatten om arbejdsliv kredser om stress og ønsket om nedsat arbejdstid.