Datoen er sat - her vælger konservative ny leder

De Konservative holder et ekstraordinært landsråd 21. april i Herning, hvor politisk leder Mona Juul efter planen vælges som ny formand.

Det oplyste fungerende formand Michael Ziegler efter et møde i hovedbestyrelsen søndag.

Partiet skal have ny formand, efter at Søren Pape Poulsen døde 2. marts efter at være blevet ramt af en hjerneblødning.

Der er i øjeblikket ingen modkandidater til Mona Juul, men konservative medlemmer kan melde sig helt op til landsrådet.

- Jeg vil sige, at man skal have selvtilliden i orden, hvis man vil gøre det, fordi opbakningen til Mona er ganske massiv, sagde Michael Ziegler søndag.

Mona Juul bor i Horsens.