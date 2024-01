De er tyske, men bor i Danmark – og for mange af dem er kongehuset lige så vigtigt som for danskerne

Dengang var Hinrich Jürgensen en ung landmand på 26 år, der spillede jaghorn ved dronningens ankomst til sportshallen i Tinglev – og han havde prins Joachim som bordherre.

- Det er svært at sætte ord på, hvor meget det betød. Det gav en anerkendelse af mindretallet og sendte et signal om, at ”I er en del af Danmark”, siger formand for det tyske mindretal Hinrich Jürgensen.

En af dem, der dengang i 1986, var med til at arrangere besøget og hilste på dronningen var den dansk-tyske journalist Siegfried Matlok.

- Hendes besøg var et gennembrud. En historisk begivenhed. Det er hendes fortjeneste, at vi føler os som en ligeberettiget del af Danmark, siger han.