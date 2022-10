De har dobbelt så lang levetid som vindmøller, men skal atomkraftværker bygges på dansk jord?

- Vi har stor kapacitet for sol og vind. Og når atomkraft er tre til fire gange så dyr som sol og vind, så er der ingen grund til at gå den vej, siger Kamilla Thingvad, direktør for energiproduktion i Green Power Denmark.

Lokal modstand

En anden ting er, hvor det så skal ligge. Ikke uventet stødte Niels Henning Bladts forslag om at lægge et kraftværk på Nordals stor modstand lokalt. Det var da også en af grundene til, at atomkraften døde i Danmark i 1980erne. Ingen ville have kernekraft i baghaven.

- Når man ser, hvor svært det kan være at placere et solcelleanlæg eller en vindmøllepark, så kan jeg ikke se, hvor man vil lægge et atomkraftværk, siger Kamilla Thingvad fra Green Power Denmark.