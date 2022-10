De høje temperaturer har konsekvenser for naturen

Temperaturerne er med til at skabe en dominoeffekt af problemer for dyrene og mennesker, da dyrenes leveforhold er udfordrede.

- Bekymringen går på, om naturen kan nå at følge med. Går det for hurtigt for eksempel med planterne, jamen så går det ud over insekterne, derefter fuglene, så rovdyrene og sådan kan du blive ved, fortæller naturvejleder Jørn Chemnitz.

Det er dog ikke kun hos dyrene, at varmen kan mærkes. Blandt svampejægere og kartoffelavlere har varmen også en negativ konsekvens.

Svampene vokser ikke på samme måde som tidligere år, og nye kartofler rådner hurtigere, hvis landmændene ikke er hurtige til at få dem samlet.