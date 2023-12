De "hyggelige udflugter" til grænsebutikkerne kan blive fortid, mener ekspert

Hvad vil indførelsen af pant på dåser i grænsebutikkerne betyde for grænsehandelen?

Det er et spørgsmål, der er blevet stillet flere gange i løbet af de seneste årtier, og i denne uge blev det relevant igen.

En lang række af EU's miljøministre blev mandag enige om at fjerne de nationale særregler i grænseregionerne. Det betyder, at man nu er kommet et skridt nærmere at få indført tysk pant på dåserne i grænsehandelen.