De kan ikke vente: Kolding varmer op til Royal Run

Der er nogen, der bare ikke kan vente. Det mærker man i øjeblikket i Kolding.

Allerede nu og i tiden op til Royal Run kan man nemlig opleve koldinggensere, der slider skosåler i forbindelse med det kongelige løbeevent. De deltager i såkaldte Royal Side Runs.

- Med Royal Side Runs vil vi invitere danskerne til at skabe deres egen motionsfest på deres præmisser. Vi har skabt rammerne for, at alle, der har lyst, kan lave et hyggeligt mini-event, og det budskab må man sige er gået rent ind hos mange, fortæller Jakob Kvist, der er koordinator for Royal Side Runs.

På landsplan er der registreret 300 Royal Side Runs. Flere af dem foregår i Kolding, hvor ca. 1.000 tilmeldte løbere er fordelt over flere events.

- Det er fantastisk at se, hvordan vi på denne måde kan samle unge og gamle om ét lokalt event, vi har fx mange steder, hvor børnehaver slår sig sammen med plejehjem. Og så har vi mange væresteder, der ser dette som en mulighed for at inspirere de udsatte til at få bevæget sig. Det netop det, Bevæg dig for livet vil -nemlig at skabe en glæde ved at bevæge sig sammen på tværs af alle mulige skel, fortæller Jakob Kvist.