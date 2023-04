De næste uger holder politiet ekstra øje med din hastighed

Og der er god grund til det. 60 procent af os kører nemlig hurtigere end tilladt.

- Sammenhængen mellem for høj hastighed, antal ulykker og alvorlighedsgrad er en af de mest veldokumenterede inden for trafiksikkerhedsforskningen. Vi kommer derfor til at bidrage aktivt til kampagnen med bl.a. de nye fotovogne, ligesom vi også kommer til at foretage en del lasermålinger, siger Knud Reinholdt, der er leder af færdselspolitiet hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er særligt de mange lange, lige veje i Syd- og Sønderjylland, som politiet har i kikkerten.