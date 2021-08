De Paralympiske Lege er begyndt: Her er de regionale atleter, du skal holde øje med

Tirsdag eftermiddag bliver næppe en dag, som den vejlensiske para-atletikstjerne Daniel Wagner glemmer lige foreløbig.

Her bar han Dannebrog ind på det Olympiske Stadion i Tokyo til åbningsceremonien for de Paralympiske Lege 2020, der som følge af coronapandemien er blevet rykket til i år. Dette gjorde Wagner i samarbejde med taekwondokæmperen Lisa Kjær Gjessing, mens de to fanebærere havde følgeskab af deres landsmænd.

Efter den traditionsbundne rundtur på det Olympiske Stadion blev legene erklæret for åbne for de i alt 4.403 para-atleter, der skal i ilden over de kommende 12 dage.

De første lokale atleter har været i ilden

Onsdag morgen dansk tid var de første to af i alt fem syd- og sønderjyske atleter i aktion, da kørestolsrugbyspillerne Kaare Momme Nielsen og Jakob Mortensen fra henholdsvis Fredericia og Vejen repræsenterede de danske farver mod de forsvarende paralympiske mestre fra Australien.

Her gav Danmark australierne baghjul og sikrede sig en overraskende sejr på 54-53.

Foruden at spille for aarhusianske Aarhus Burnouts er begge rugbyspillere også debutanter i PL-regi.