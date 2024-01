De pumper stadig i Hejsager

- Vi bøvler med, at vandstanden i havet er høj, så en sluse ikke kan åbnes. Det, der giver os problemer er, at bagvandet (regnvand, smeltevand og åvand.red.)så ikke kan komme væk, fortæller Jesper Damm, chef for forebyggelse og planlægning i Brand og Redning Sønderjylland, der dækker Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner.

Brand og Redning Sønderjylland og Beredskabsstyrelsen har folk på stedet i Hejsager, og de regner med, at de skal fortsætte med at pumpe til ud på aftenen, og måske noget af natten med. Vandet bliver ganske enkelt pumpet hen over slusen og ud i havet.

- Når så vandstanden i havet begynder at falde, så kan vandet kommet væk igen, fortæller Jesper Damm fra Brand og Redning Sønderjylland.

Der har været enkelte andre oversvømmelser andre steder, men vandet har trukket sig væk, når beredskabets folk er nået frem. Men Brand og Redning fortsætter med at køre rundt og holde øje med udviklingen.