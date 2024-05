3F:

207.847 medlemmer - et fald på 73.000 medlemmer siden 2012.

Det Faglige Hus:

175.242 medlemmer - - en stigning på 95.000 medlemmer siden 2012.

De to fagforeninger har forskellige måder at opgøre tallene på, så TV SYD har valgt at tage udgangspunkt i de seneste tal fra Danmarks Statistik, som er sammenlignelige.

Kilde: Tal fra Danmarks Statistik 31/12 - 2022.