De vil sikre at grænsen aldrig lukker igen

Når denne coronapandemi en skønne dag er forbi, skal det være sidste gang, at grænsebomme har adskilt mennesker i Sønderjylland og Slesvig-Holsten.

Det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Slesvig vil tage statsminister Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, på ordet og forhindre, at det sker igen.

Simone Lange, overborgmester, CDU, Flensborg.

Det siger overborgmester i Flensborg, Simone Lange, CDU, og Preben Jensen, Venstre, søndag samstemmende til TV SYD.

De to udgør formandsskabet i Euroregionen Sønderjylland-Slesvig, som siden 1997 har formaliseret samarbejdet i det dansk-tyske grænseland.

Vi vil rejse til både København og Berlin og tale med regeringerne der for at sikre, at vi i fremtiden har en ret til at blive hørt. Simone Lange, overborgmester, CDU, Flensborg

Til København og Berlin

- Grænselandet er vokset sammen til en måne, som coronapandemien klippede over til to halve. Nu vil vi rejse til både København og Berlin og tale med regeringerne der for at sikre, at vi i fremtiden har en ret til at blive hørt, siger Simone Lange.

Folk har en ret

- Vi vil sikre, at borgere i de fire sønderjydske kommuner, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder og i Slesvig-Holsten har en ret til at passere grænsen, siger Preben Jensen, der fredag overtog formandsskabet i euroregionen efter Simone Lange, som nu er næstformand.

- Siden København-Bonn-erklæringerne i 1955 har der boet statsanerkendte mindretal på begge sider af grænsen, og tusindvis af borgere bor i det ene land og arbejder i det andet. Hele ånden i regionen er, at vi er en helhed, siger Preben Jensen.

Preben Jensen, Venstre. Foto: Region Syddanmark

- Mange, mange mennesker i grænselandet har fået en bom på tværs i deres hverdag. Mennesker, der hører sammen, blev adskilt. Det vil vi ikke se igen, siger Simone Lange.



Den 29 maj meddelte statsminister Mette Frederiksen, at regeringen ville genåbne grænsen mellem Danmark og Slesvig-Holsten fra den 15. maj, og hun bemærkede, at der er specielle forhold i grænselandet.

- Det vil vi holde hende fast på, siger Preben Jensen.