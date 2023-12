- Jeg mener klart, at lærerne skal udgøre majoriteten af den danske skole. Men jeg synes også, det er vigtigt ikke at blive for firkantet i diskussionen, for det kan give eleverne noget rigtig frugtbart, når der kommer håndværkere eller designere ind, siger hun.

Designere fra Designskolen ender allerede som lærere i folkeskolen, hvor de typisk vil undervise i håndværk og design, som er en sammenlægning af fagene sløjd og håndarbejde.

På trods af deres høje faglighed peger rektoren på, at de vil mangle pædagogiske og didaktiske evner.