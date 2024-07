Delfiner boltrer sig i Lillebælt

DMI har varslet, at der i løbet af weekenden kan komme omfattende mængder nedbør – op til 80 millimeter på et døgn.

Det vurderer formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, der til daglig er direktør for Beredskabet i Trekantsområdet.

Og så må man løbende se, hvordan situationen med skybrud over landet udvikler sig i løbet af weekenden.

Beredskabet forventer dog ikke, at uvejret udvikler sig som i vinter og efteråret, hvor kystbyers gader lå under vand. Her var der nemlig tale om stormfloder.

Derfor er det også svært for beredskabet at sige klart, hvad man forventer at rykke ud til.

- Når der er tale om et skybrud, kan det være svært at forberede sig meget, for det kan være meget lokalt, at der falder meget vand, siger Jarl Vagn Hansen.

Han kan dog give indikationer på mulige problemer.

- Der kan stå vand uhensigtsmæssige steder, og det kan give skader.

Det kan eksempelvis være i trafikken, der skal holdes særligt øje.

- Man skal være påpasselig, når man er ude at køre, for der kan stå vand i lavninger og viadukter, så man skal kunne afpasse farten til det.

