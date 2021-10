Den ene varmerekord efter den anden - usædvanlig lun efterårsnat i vente

Torsdag morgen kan det begynde at klare en smule op over den sydlige del af Danmark, og når skyerne forsvinder, vil temperaturen falde en smule. Derfor er det sandsynligt, at der enkelte steder kan blive målt temperaturer ned til 10 grader, når det er "koldest".



Det er blot én uge siden, at vi sidst oplevede en af de varmeste nætter for årstiden, da temperaturen i hele landet holdt sig over 11,8 grader natten igennem.