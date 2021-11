Den første sne er faldet - risiko for glatte veje

Den første sne er faldet i Syd- og Sønderjylland. Fredag morgen og formiddag er der derfor risiko for glatte veje i det meste af Syd- og Sønderjylland, melder DMI (Danmarks Meteorologiske Institut).



Temperaturen ligger lige over frysepunktet og sammenholdt med, at en koldfront torsdag har hevet koldere luft ind over landet, og at det natten til fredag er faldet regn og slud flere steder, opstår den perfekte opskrift på glatte veje.

De mange byger kan gøre vejbanerne våde, og i forbindelse med at lufttemperaturen falder til omkring frysepunktet, stiger risikoen for frysende våde vejbaner og glatte veje.

På DMIs radar kan man følge bygerne hen over landsdelen.

Ingen uheld

Vejene køles ned hurtigt og kan komme ned i nærheden af nul grader, hvorefter de bliver glatte.

Der er flere steder saltet på de større veje fredag morgen. Blandt andet i Sønderborg, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Dog har hverken Sydøstjyllands eller Syd- og Sønderjylland politikredse modtaget anmeldelser om glatføreuheld natten til fredag.

Måske sne i weekenden

Lørdag falder temperaturen en smule mere og vil nogle steder ikke nå over tre graders varme.

Ved østvendte kyster vil de lune farvande holde temperaturen oppe på fem-seks grader, mens der i nattetimerne kan forekomme let frost i de indre landsdele.

Igen kan der komme regn og byger af og til dagen igennem, og lørdag er der større sandsynlighed for, at nedbøren både kan falde som slud og tøsne.

Skulle sneen lægge sig på jorden, vil vi kategorisere det som vinterens første egentlige snefald.