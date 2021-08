Den frivillige fodbolddommer og det ordentlige menneske fra Haderslev er ny minister

Ifølge Poul-Erik Thomsen kan Jesper Petersen bidrage med viden i sit nye ministerium.

- Det er indtil nu ikke lykkedes for regeringen at få overbevist alle uden for storbyerne, at man også kan uddanne sig udenfor byerne. Den politik er slået fejl. Han kan tage sin viden med ind i ministeriet, så han kan gribe det anderledes an, fortæller han og tilføjer:

- Han skal overbevise dem, som bor i København, Odense, Aarhus og Aalborg, om, at de skal ud i uddannelse i Sønderborg, Kolding og Esbjerg - og på den måde få vendt udviklingen, fortæller han.



Jesper Petersens titel som minister stadfæster for alvor partiskiftet fra Socialistisk Folkeparti til Socialdemokratiet, mener Poul-Erik Thomsen.

- Hans partiskifte fra Socialistisk Folkeparti til Socialdemokratiet er nu stadfæstet. Nu er han en del af Socialdemokratiet.

Et ordentligt menneske

Det, som Jesper Petersen kan bidrage med som minister, er ifølge politisk analytiker og chefredaktør for Vejle Amts Folkeblad Kim Dahl Nielsen ordentlighed.

- Jesper Petersen er i den grad et ordenligt menneske, som sætter sig ind i sagerne. Han er en værdipolitisk stærk politiker, og så ved han, hvornår han skal markere sig, og hvornår han ikke skal - og så ved han også, hvornår han skal være diplomatisk, siger han og tilføjer:

- Mit indtryk er, at han virkelig har sat sig ind i tingene. Det er også min opfattelse, at han som politisk ordfører ikke har gået ud og lavet udmeldinger, før han er inde i tingene. Så kommer han hellere senere ind i forløbet end at være frisk og frejdig, fortæller han.

I den lokale vælgerforeninger i Haderslev modtager man rokaden og ministertitlen til Jesper Petersen som en glædelig nyhed.

- Vi har ventet på, at det skulle ske. Vi er meget glade, og jeg har skrevet til Jesper og ønsket ham tillykke. Det er rigtig velfortjent, og han er en flittig og arbejdsom politiker, og han står ved det, han siger, og er en, man stole på, fortæller foreningsformand Kirsten Grauholm.

- Han har sørget for, at skatteuddannelsen kom til Haderslev. Han har en god kontakt til forskellige virksomheder og arbejder rigtig meget på at fremme de ting, som kan gavne by og vores kreds, siger hun yderligere.