Den kommende uge byder på sne og trafikale problemer

Næste uge byder på både sne og slud, og det kan give trafikale problemer rundt om i landet.



Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lisette Grenbom.

Allerede natten til tirsdag vil dele af landet blive ramt af sne i store nok mængder til, at det kan give problemer i morgentrafikken.



Særligt i Nordjylland og i området nord for Limfjorden kan man forvente at vågne op til et hvidt snetæppe tirsdag morgen.

DMI forventer lige nu, at der vil falde mængder på 5 til 15 centimeter sne i området.

Men det er ikke kun det nordlige Danmark, der får besøg af Snemand Frost.

- Onsdag vil der blive trukket koldt vejr over resten af Danmark. Der vil være mange steder i landet, der får en snebyge onsdag, siger Lisette Grenbom.