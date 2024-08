Den kraftige blæst vælter træer flere steder

Nogle af dem, der har prøvet at få afvist deres fremtidsfuldmagt hos Familieretshuset, er Inger Øster og hendes mand Jens. De lavede en fremtidsfuldmagt, inden han blev for syg med Alzheimer. Den dag fremtidsfuldmagten skulle sættes i kraft, blev den afvist af Familieretshuset.

En af dem er Venstres handicapordfører, Anni Mathiesen, som mener, at det skaber en stor utryghed i befolkningen, at flere får afvist deres fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagten blev indført i 2017 som et alternativ til værgemål - der stadig kan være et alternativ, hvis der ikke er lavet en fremtidsfuldmagt. Her vælger man dog ikke selv sin værge, og der bliver ført et skarpere tilsyn med værgen og der skal føres regnskab.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde, og hvem der skal tage beslutningerne for dig.

En fremtidsfuldmagt sikrer, at for eksempel ens ægtefælle eller børn kan sørger for et hussalg eller holde styr på økonomien, hvis man bliver syg.

Når fremtidsfuldmagten bliver afvist, kan det dog hurtigt vise sig ikke at være det eneste problem. Hvis vedkommende, som fuldmagten drejer sig om, er blevet for syg, kan det være for sent at få lavet en ny.

- Der må være en eller anden måde, vi kan få styr på det her, så man sikrer, at der ikke er så mange, der bliver skuffede, når man i virkeligheden skal til at bruge dem, og man føler, man har forberedt sig godt, og så står man i virkeligheden i en situation, hvor det ikke dur, siger han.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod ville have fundet en løsning på, at så mange fremtidsfuldmagter bliver afvist.

Hvis fuldmagtsgiver har tilladt gaver ud over lejlighedsgaver, hvor det ikke er tydeliggjort størrelsen af gaver, og hvem gaver kan gives til.

Hvis fuldmagtsgiver har skrevet, at fremtidsfuldmægtige skal have adgang til at bruge dennes MitID, da MitID er personligt, og det er ikke lovligt at give adgang til, at en anden kan bruge det uhindret.

- Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, så derfor er det vigtigt, at man sikrer sig og henvender sig til en advokat, der har forstand på det her område, siger hun.

Ifølge Ældre Sagen er systemet ikke brugervenligt nok, og Dorthe Bjerremand Erichsen har et godt råd til dem, der overvejer at få lave en fremtidsfuldmagt.

Det er dog stadig ikke sikkerhed for, at dem, der har udstedt fuldmagterne har den nødvendige ekspertise til at gøre det. Det skal der gøres noget ved, mener både Dansk Folkeparti og Venstre.

- Jeg håber, at justitsministeren vil være parat til at kigge på det her og få det lavet bedre, så der skabes en større sikkerhed for at de fuldmagter, der udstedes, at de ikke er fyldt med fejl.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), men justitsministeriet oplyser til TV SYD, at ministeriet løbende følger erfaringerne med ordningen blandt andet ved afholdelse af et årligt statusmøde med myndighederne på området.