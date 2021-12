Den landsdækkede hvide jul er lige på vippen

- Det er stadigvæk lidt usikkert, om det bliver landsdækkende, men om ikke andet får vi i hvert fald en juleaften med sne mange steder, siger han.

Ifølge Lars Henriksen er det især i den nordlige og nordvestlige del af landet samt ude ved vestkysten, hvor det stadig kniber lidt med sneen, da temperaturerne har ligget et godt stykke over frysepunktet.

- Men temperaturerne begynder at falde i Nord- og Nordvestjylland nu, og det nedbør, der kommer, falder altså som sne. Så hvis den sne bliver liggende, og der vel at mærke kommer mere end en halv centimeter, så begynder vi altså at nærme os en landsdækkende hvid jul, siger han kort efter klokken 05.30.

- Men den er altså lige på vippen, så vi er nok nødt til at vente på nogle observationer i løbet af dagen, og til at vores klimatologer får kigget tingene mere nøje igennem, tilføjer han.