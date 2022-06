Den mindste kommune er den rigeste i Syd- og Sønderjylland

Ifølge Lars Andersen er polariseringen blandt andet en konsekvens af stigende boligpriser.

Rammer folkeskolerne

Udviklingens konsekvens kan særligt ses i folkeskolen. Her har 27 procent af skolerne elever fra alle indkomstlag. For ti år siden gjaldt det for 40 procent af skolerne, skriver avisen.

Det har ad flere omgange været et politisk mål at forsøge at sikre større diversitet. Både i boligområder og i samfundsinstitutioner.