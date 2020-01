Den officielle fejring af Genforeningen er i gang

Den røde løber var her til aften rullet ud ved indgangen til Det Kongelige Teater i København.

Her indledte Danmark sin officielle fejring af Sønderjyllands genforening med Danmark.

Fra klokken 18 og en times tid frem ankom de 1.200 gæster til aftenens arrangement, og nogle af dem var landets statsminister Mette Frederiksen (S), dronning Margrethe og Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther.

Gitte Hougaard Werner er formand for Sydslesvigsk Forening, og hun var også én af dem, der havde fundet gallatøjet frem her til aften. TV SYD mødte hende på den røde løber.

- Det kan næsten ikke være flottere, at man fra dansk side stiller sådan en flot galla-arrangement op, og det er vi meget stolte af at være med til, siger Gitte Hougaard Werner.

Begejstringen kunne også mærkes ved Jens Overgaard, der er formand for Aabenraa Grænseforening.

- Det er en meget stor ære at få lov til at være med i Det Kongelige Teater i aften. Jeg synes, det er en meget fornem måde at få sat året i gang på, sagde han til TV SYD, da vi mødte ham foran Det Kongelige Teater.

Omkring klokken 19.30 ankom dronning Margrethe ved Det Kongelige Teater fredag aften. Foto: TV SYD

Statsministerens tale var højdepunkt for borgmester

I løbet af aftenen har gæsterne oplevet forskellige kunstneriske tiltag - så som en balletforestilling, der bød på et samarbejde mellem dansk og tysk side. Her dansede en tysk ballerina fra Den Kongelige Ballet over for en tysk balletdanser fra Hamborg.

Herudover har der været flere musikalske indslag fra året 1920, hvor Genforeningen fandt sted.

Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), var også at finde på den røde løber. Han så særligt frem til at høre statsministerens tale.

- Jeg glæder mig til at høre Mette Frederiksens tale. Det er en national begivenhed, og derfor er det vigtigt for mig, at også landets statsminister fortæller om landets syn på hele Genforeningen, siger Thomas Andresen.

Dagen begyndte ved en konference på Christiansborg, og den sluttede på Det Kongelige Teater omkring klokken 21.45, da forestillingen var færdig.

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltog ved aftenens gallaarrangement i København på Det Kongelige Teater. Foto: TV SYD