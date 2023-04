Den store quiz om danske dyr

Hvad er Danmarks farligste dyr? Hvor stor er Danmarks eneste skorpion? Og hvilken fugl lyder, som om den går til karate?

I TV SYDs nye familieprogram ‘Dyreræs’ zoomer kameraerne helt ind på de mærkværdige, sjældne og finurlige dyrearter, som findes i den syd- og sønderjyske natur.

Dyrenørderne Peter Skødt Knudsen og Jonas Gadgaard udfordrer hinanden til et vildt og vanvittigt dyreræs, når de på bare fem timer dyster om at finde flest fabelagtige dyr.

I afsnit tre er de taget til Danmarks største urørte skov, Draved Skov. Her leger Peter i de mange hulter til bulter-træer, og Jonas kæmper for at finde den gigantiske fugl Sortspætten.