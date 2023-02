Den ultimative bil-quiz: Er du klogere end Thomas Hartmann?

Har du styr på, hvilken bil der blev kåret som Årets Bil i 2022? Eller kniber det med blot at huske din egen nummerplade?

Vi har samlet 20 spørgsmål om biler og præsenteret dem for Thomas Hartmann, som ifølge ham selv er en ret så dedikeret bilnørd. Og den titel må man sige, at han lever op til. Han fik nemlig 20 korrekte svar og udfordrer nu dig til at gøre det lige så godt.

I sæson to af TV SYDs programserie 'Jysk for begyndere' besøger Thomas Hartmann Danmarks hurtigste bil (DHB) sammen med sin gode ven Torben Chris i et forsøg på at blive ægte jyde.