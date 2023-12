Den ultrasvære julequiz: Hvor meget ved du om julen?

Julen står for alvor for døren, og julehyggen er forhåbentlig ved at sprede sig til de syd- og sønderjyske hjem.

Julen er for mange et tidspunkt for samvær med sine kære, og hvad er bedre end en quiz, som kan løfte stemningen?

Det er nemlig blevet tid til Den svær julequiz, hvor I én gang for alle kan få svar på, hvem der er familiens juleekspert.

Quizzens 12 spørgsmål kan besvares sammen med eller konkurrence med andre.

Du er også velkommen til at tage den alene. Så kan du jo passende blive klogere og drysse lidt juleviden udover aftenens selskab - medmindre du mod forventning kan alle svarene i forvejen.



Glædelig jul og god fornøjelse.