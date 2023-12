Den ultrasvære nytårsquiz: Hvor meget ved du om 2023?

2023 har været et år, der har præget store som små på godt og ondt.

Året vil utvivlsom går over i historien som stormflodens år. Den østlige det af Syd- og Sønderjylland blev nemlig ramt af en historisk stormflod, der knuste både huse, drømme og minder.

Året vil også blive husket for royalt besøg flere steder i landsdelen, en højesteretsdom, der fik stor betydning for en 19-årig, ligesom Esbjerg mistede sit spillested, Tobakken - i hvert fald for en stund.

Men 2023 havde også meget andet at byde på.

Sydøstjyllands Politi var i offentlighedens søgelys, ligesom storken Findus skrev verdenshistorie.

Det var storken langt fra ene om at gøre. Det skete nemlig op til flere gange i 2023.

Så hvor mange detaljer kan du egentlig huske fra året, der gik?

Test dig selv nedenfor.