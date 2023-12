Den værste tid på året er kommet for menneskets bedste ven: Sådan hjælper du din hund ind i det nye år

- For nogle hunde kan vi faktisk se, at det har en hale af effekt både ind i det nye år, og at de i 'opfinder' en angst over for noget, som de i virkeligheden ikke burde være bange for, siger dyrlægen.

Angsten for fyrværkeri kan være tilstede hos alle dyr. Hunde viser dog ifølge Søren Drimer Pejstrup deres frygt tydeligere over for mennesker, hvor eksempelvis katte har det med at gemme sig.

Trænede hund med brug af Youtube

En af de besøgende på dyreklinikken inden nytår er Martin Schuster fra Taulov og hans hund Vigga på tre år.

Besøget hos Trekantens Dyrlæge omhandler dog ikke Viggas frygt for fyrværkeri, men i stedet problemer med halen.

Hunden har det nemlig ifølge ejer Martin Schuster fint med bragene fra fyrværkeriet. Den rolige tilgang kommer efter træning gennem videoer fra Youtube.