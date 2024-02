Der er faldet mere regn, end der plejer - endnu mere er på vej

Han oplyser samtidig, at der allerede nu er faldet mere regn, end der plejer i løbet af vinterens tre måneder.



- Normalt på landsplan falder der 186 milliliter regn i gennemsnit i december, januar og februar, og det har vi allerede fået på nuværende tidspunkt, og vi er kun i begyndelsen af februar, og mere regn er på vej, fortæller Jens Ringgård Christiansen.

Meteorologen påpeger derfor, at det har været gavnligt med fire dages tørvejr, så åer og vandløb har kunnet få en pause.



- Vores grundvandsspejl står højere, end vi har set det før. Det betyder, at det tager længere tid for vandet at trænge ned i jorden, og det kan give oversvømmelser, forklarer han.

Folk, der bor tæt på en lavning eller en å, er mest udsat for oversvømmelse. Derfor lyder opfordringen fra meteorologen at holde øje med, hvordan vandstanden stiger.

DMI's varsel gælder fra mandag klokken 13 til tirsdag aften klokken 22.