Der er flere og flere smittede overalt

Covid-19-smitten hærger som aldrig før. Lige nu er antallet af smittede personer i næsten alle de syd- og sønderjyske kommuner steget siden dagen før. Kun i Aabenraa Kommune er antallet stagneret, og kun i den klart mindste kommune, Fanø, er antallet faldet lidt.

Det viser de nye tal fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag. Dermed er der desværre intet nyt. Kurven stiger dag for dag, så der er røde tal overalt.

Trist rekord i Esbjerg

Blandt andet sætter Esbjerg Kommune by rekord med 1032 personer, som er registret med covid-19. Det er første gang nogensinde, at kommunen runder et fircifret antal smittede. Kommunens incidenstal er steg fredag til lørdag til 895.



Incidenstallet er udtryk for, antallet af smittede i kommunen per 100.000 indbyggere. Sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse er, når incidenstallet kommer over 20. Den grænse er for længst overskredet i alle kommuner.