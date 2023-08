Der er fortsat færre indbrud i danske hjem

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I april, maj og juni faldt bunken af anmeldelser om indbrud i danske hjem knap syv procent i forhold til sidste år.

Dykket i anmeldelser forsætter sin positive takt fra årets begyndelse. Her faldt anmeldelserne 12 procent sammenlignet med 2022.

- Faldet i antallet af indbrud er meget glædeligt. Det viser, at danskernes indsats for at indbrudssikre boligerne medvirker til at gøre livet surt for indbrudstyvene, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt.

Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

I Syd- og Sønderjylland følger størstedelen af kommunerne den nationale tendens, mens Fredericia, Vejen, Aabenraa og Horsens har oplevet stigninger i antallet af indbrud.