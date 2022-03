Der er god mulighed for nordlys over Danmark natten til torsdag

Hvis danskerne har mod på at bruge en time eller to på at kigge op mod himlen i de sene timer natten til torsdag, så er der en god chance for at få lov til at se nordlys.



Det vurderer Kristian Pagh Nielsen, der er fysiker ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Han har tidligere arbejdet med målinger af nordlys på den norske ø Svalbard.

Du kan se det i meget tidlige morgentimer

- Det er lidt som at fiske. Nogle gange fanger man noget, og nogle gange gør man ikke, siger han om chancerne for at opleve det grønlige og blålige lys.

- Men hvis man bruger en time eller to i de sene nattetimer eller tidlige morgentimer torsdag, så vil jeg mene, at der er omkring 50 procent chance for at se nordlys, vurderer han.

Han understreger dog også, at der er mange elementer, som skal gå op i en højere enhed, og derfor er det svært at give et præcist tidspunkt for, hvornår det formentlig vil vise sig.

Onsdag har det sneet flere steder i Danmark, men i løbet af natten skulle det klare op i hele landet, fortæller han.

Gode chancer for at se det

Det er kun to uger siden, at DMI kom med samme melding om muligheden for nordlys over Danmark, men Kristian Pagh Nielsen vurderer, at chancerne er bedre denne gang.

Nordlys er et fænomen, der opstår, ved at ladede brintioner og heliumioner kommer ind i Jordens magnetfelt. Partiklerne frigives i forbindelse med soludbrud - eller eksplosioner i solens atmosfære - som finder sted med jævne mellemrum.

I 100-300 kilometers højde bliver ionerne bremset og rammer ilt- og brintatomer. Hermed opstår lyset.

Det er absolut ikke hverdagskost med nordlys over Danmark, men det kommer faktisk flere gange årligt. Det er dog ikke altid til at se på grund af eksempelvis lyse sommernætter eller skyer på himlen.

- Vil man forbedre sine chancer for at se vejrfænomenet, så kan man downloade appen Aurora Forecast 3D, hvor man kan se, hvornår der er nordlys, lyder opfordringen.