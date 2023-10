Der er hjertestartere, men er der også løbere?

Hjerteløberordningen er skabt som et supplement til det almindelige beredskab, og især for at der skulle være et ekstra lag af sikkerhed på steder, der ligger langt fra alfarvej.

Uden at fornærme nogen kan man vist godt sige, at Endelave, Mandø og Hjarnø er gode eksempler på den slags fredelige, men afsides steder. Endelave har tre hjertestartere, Mandø og Hjarnø har en hver. Men der er ikke nogen, der ved, om der er nogle hjerteløbere i nærheden. For hjerteløberne er registrerede efter hvilken region, de bor i og ikke mere præcist.

- Det var et trade-off, man lavede, da hjerteløber-appen blev lavet. På den ene side var der appens funktionalitet og på den anden side GDPR-reglerne, der sætter grænser for, hvad man må registrere. Men som forsker ville jeg da meget gerne vide, hvor der er mange hjerteløbere, og hvor man måske skulle sætte ekstra ind for at skaffe nogen, fortæller Fredrik Folke, professor i akutforskning, Region Hovedstaden.