Der er kommet flere ladepunkter til endnu flere elbiler

Markant flere elbiler

Selv om der har været en stor vækst i antallet af ladepunkter, så er der stadig markant flere elbiler, som kører rundt på de danske veje.

Ifølge tal fra De Danske Bilimportører udgjorde antallet af elbiler i den totale bilbestand 66.620 ved udgangen af 2021.

Det svarer til en stigning på 109 procent i forhold til udgangen af 2020.

Tendensen med at der kommer flere elbiler på vejene, end der bliver opsat offentligt tilgængelige ladepunkter, er imidlertid ikke ny.

De Danske Bilimportører kunne i oktober sidste år fortælle, at opsættelsen af ladestandere de seneste år ikke har kunnet følge med antallet af registrerede elbiler, der er mere end firedoblet over en treårig periode.

Ladepunker falder i forhold til antal elbiler

Antallet af ladepunkter per elbil er de seneste år faldet fra ét ladepunkt per fire elbiler i 2018 til ét ladepunkt per 11 elbiler i august 2021, oplyste De Danske Bilimportører i oktober.

Til sammenligning var der ifølge Transportministeriet i august 2021 cirka 4.200 offentligt tilgængelige ladepunkter i Danmark.