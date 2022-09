Der er mangel på lærere - nu skal mere praktik tiltrække flere til faget

Langt mere praktik

Der er afsat 125 millioner kroner i 2023 og 200 millioner kroner om året fra 2024. De penge er tidligere blevet afsat på finansloven.

Praktikken øges med ti ECTS-point fra 30 til 40, så det kommer til at udgøre cirka 17 procent af den samlede læreruddannelse.

Den nye aftale vækker begejstring hos Danmarks Lærerforening, der mener, at den adresserer nogle af de væsentligste problemer, uddannelsen "slås med".

Det siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Han kalder aftalen "rigtig god".

- Der skal flere undervisningstimer til. Der skal være en større grad af intensitet i studiet, og der skal være en stærkere kobling mellem studieforløbene på professionshøjskolerne og folkeskolens praksis, siger han.

Lav søgning og stort frafald

Ved årets ansøgning har færre end tidligere søgt ind, og mange dropper ud af læreruddannelsen. Det skal ny uddannelse for lærere rette op på.

- En bedre uddannelse med den her markante styrkelse betyder, at flere vil søge ind og blive i faget.

- Vi har en bedre chance for at fastholde dem, der søger. Cirka en tredjedel falder fra i dag, og det er alt for mange, siger Jesper Petersen.

Lærerstuderende får to til fire timers mere undervisning om ugen for at styrke fagligheden. De studerende vil desuden få mere feedback og vejledning.