Der mangler milliarder til hospitalsudstyr

For at opretholde det nuværende niveau af hospitalsudstyr, mangler der ifølge Danske Regioner 1,1 milliarder kroner til vedligeholdelse i 2025.



Det skriver Jyllands-Posten.

Tirsdag mødes Danske Regioner med regeringen til økonomiforhandlinger, hvor budskabet blandt andet vil lyde, at de seneste års rammer for økonomien har medført et stort efterslæb på medicinsk udstyr.

Det fortæller Regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S) til Jyllands-Posten.

- Med nyt udstyr kan vi tilbyde borgerne bedre og mere skånsomme behandlinger. Der er risiko for, at vi sakker bagud, og vi kan ikke blive ved med at tilbyde sundhedsydelser i verdensklasse, hvis vi ikke også fornyer det nødvendige udstyr til behandlingerne, siger han til avisen.