Derfor brænder vi hekse-dukken af på toppen af bålet i aften

Tradition fra Tyskland

Man tændte derfor bål for at skræmme troldmænd og hekse, fordi man dengang troede på, at de var særligt aktive på helligaftener.

I Middelalderen henrettede man hekse ved at brænde dem på et bål. Den heks, vi brænder på bålet i dag, har derfor ikke direkte noget at gøre med hekseafbrændingerne.

- Det der med at komme Sankt Hans dukken ovenpå heksen, det er noget, der kom til fra Tyskland i år 1900, siger Louise Hauberg Lindgaard.