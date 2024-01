Derfor droppede Enhedslisten protest mod kongehuset

Partiet plejer at vise sin modstand mod kongehuset ved konsekvent at komme for sent i Folketingssalen, når de kongelige er til stede ved Folketingets åbning, så partiets medlemmer ikke behøver rejse sig for de kongelige.

At Enhedslistens medlemmer valgte at rejse sig er dog ikke ensbetydende, at partiet nu går ind for monarkiet.

Det fortæller Søren Egge Rasmussen, der er valgt til Folketinget i Sydjyllands Storkreds.

- Nu er det ikke så tit, at vi får en konge i Danmark. Så jeg synes, at man skal betragte dette som et enkeltstående arrangement. Men det ændrer intet på vores holdning om, at vi synes, at Danmark bør være en republik, siger Søren Egge Rasmussen.

Selvom partiet har været republikansk i hele sin eksistens, så synes folketingspolitikeren ikke, at det er mærkeligt, at de mødte op til markeringen af tronskiftet.

- Vi kan jo jo også godt deltage i en finanslovsforhandling, hvor der er punkter, som vi er imod, siger Søren Egge Rasmussen.