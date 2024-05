Derfor dumper flere folkeskoleelever elementære fag

- Det er et bekymrende, at folkeskolen oplever så mange udfordringer. Der er mange faktorer, hvor folkeskolen oplever udfordringer, og det understreger bare, at det går den forkerte retning for folkeskolen helt generelt, siger forskningschefen.



Andreas Rasch-Christensen peger blandt andet på manglen på uddannede lærer som en af årsagerne til de skyhøje tal.

Der er dog flere faktorer i spil, og det kan du blive klogere på i nedenstående artikel: