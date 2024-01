Derfor er danskerne vilde med Dannebrog

Diskussionen kommer i kølvandet på Højesterets historiske dom fra sidste sommer. Her fik Martin Hedegård fra Kolding rettens ord for, at han ikke kunne straffes for at hejse USA's flag, Stars and Stripes, i sin flagstang.

Hede følelser i 1864

Siden har der ikke været flagregler i Danmark, og det bringer sindene i kog. For danskerne har et helt andet forhold til flag, end man har i andre lande.

Det siger historieprofessor emeritus Uffe Østergaard, som kæder det sammen med den første slesvigske krig fra 1848 til 1850 og med nederlaget i Dybbøl i 1864.

- Før 1848 fandtes der hverken en tysk eller en dansk nationalstat. Indtil da var Dannebrog i høj grad et statsligt symbol, men derefter tog folket flaget til sig. Man begyndte blandt andet at pynte juletræet med Dannebrog i stedet for de holstenske farver, siger Uffe Østergaard.

Kongeligt forbud blev overtrådt

Dermed fødtes den måde, vi betragter flaget på i vore dage.