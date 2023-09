Derfor er der mange edderkopper i naturen

Hvis man tager ud i naturen, vil man hurtigt kunne støde på en edderkop eller to, og det er der en særlig grund til.

- Det er på den her årstid, at man ser edderkopperne allermest. De er i gang med at finde alt den føde, de kan komme i nærheden af, inden sæsonen går på hæld. Det er også derfor, at de fylder mest i landskabet lige nu, siger Peter Skødt Knudsen, der er biolog, naturvejleder og vært for TV SYD’s naturprogram ‘Dyreræs’.

Når nattefrosten melder sin ankomst, går edderkopperne nemlig i dvale, og derfor er de lige nu i gang med at fylde fedtdepoterne op, som de lever af, indtil foråret kommer igen.