Derfor går det så godt for håndboldholdene i Syd- og Sønderjylland

- De blev suveræne nummer to i grundspillet og efter en svær start i slutspillet, viste de, at det var fuldt berettiget, at de fik den andenplads i grundspillet, og de var jo altså millimeter fra at blive danske mestre. Det er jo helt vildt. Det er jo et hold uden kæmpestore stjerner, som når man kigger på Aalborg og BSH, der henter store danske profiler hjem, så har det været på et meget stærkt kollektiv og spillere, der på skift funkler.

Tirsdag eftermiddag bliver holdet fra fæstningsbyen hyldet, når byen og borgmester står klar med rådhuspandekager og fest, og der er ingen tvivl hos kommentatoren om, at det ikke er sidste gang, byen kommer til at hylde et flot resultat.

- Jeg forventer, at Fredericia HK igen blander sig og spiller med om medaljer næste sæson. Det er et semifinalehold som minimum.

Sæsonens overraskelse kommer fra landets ældste by

Spørger man til den store overraskelse i denne sæson, så peger pilen på Ribe-Esbjerg, der fik en fjerdeplads, efter herrerne lørdag tabte bronzekampen mod Skjern.