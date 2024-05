Derfor hylede din mobil måske kl. 12

Myndighederne vil også udsende en test-advarsel via S!RENEN, som er en funktion de fleste har på deres mobiltelefoner. Mange vil således opleve, at de får en besked og en høj lyd på deres mobiltelefoner.



Funktionen har en unik lyd og vibration og adskiller sig tydeligt fra almindelige beskeder som SMS’er og push-notifikationer. Du behøver ikke at installere en app for at få beskeden.

I 2023 fik omkring to ud af tre danskere en testadvarsel på deres mobiltelefon. Det var første år, systemet blev afprøvet.

Årsagen til, at mange ikke fik en testadvarsel, var ifølge Beredskabsstyrelsen, at mange ikke havde opdateret styresystemet på deres iPhone.

- Det tager noget tid, før et styresystem bliver udbredt. Nu er der gået et år, og det er vores klare forventning, at når styresystemet er mere udbredt vil flere også være i stand til at modtage en advarsel, siger Lars Aabjerg Pedersen til Ritzau.

Han forventer, at omkring 80 procent af befolkningen vil få en testadvarsel på deres mobiltelefon i år.