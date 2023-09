Derfor sparer kommunerne, selvom der er masser af penge i banken

Det er blevet den tid på året, hvor byrådspolitikerne rundt i alle kommunerne skal kigge ud i fremtiden og lægge budgetter for de kommende år.

Umiddelbart en rutinepræget opgave, for det er jo noget, de gør hvert år. Men lige netop i år, har det vist sig ekstraordinært svært at få pengene til at slå til i en lang række kommuner.

Det gælder blandt andet i Sønderborg Kommune, hvor politikerne har set sig nødsaget til at skære i ældreplejen med 13 millioner i år og 24 millioner næste år. En beslutning, som politikerne bestemt ikke havde lyst til at træffe. Det stod klart, da udvalgsformanden for åben skærm indrømmede, at han skammede sig over at være med til sådan en beslutning.