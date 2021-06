Desperate dambrug-ejeres opråb er hørt på Christiansborg

Matthiesen: - Jeg vil tage fat i ministeren

- Jeg vil prøve at få hul igennem til ministeren (fiskeriminister Rasmus Prehn, red.). Jeg vil gøre det i form af at skrive direkte til ministeren, men jeg vil også stille nogle udvalgsspørgsmål for ad den vej at forsøge at gøre klart, at det er en opgave, som ministeren er nødt til at påtage sig i en fart. Det kan ikke vente, til han er tilbage fra sommerferie. Det er noget, han skal løse, inden han går på sommerferie, siger Anni Matthiesen fra Venstre.



TV SYD ville gerne have haft et interview med minister for fødevarer, fiskeri og landbrug, Rasmus Prehn (Soc.dem.), men det har ikke været muligt. Han har i stedet sendt et skriftligt svar:

- Det er uden tvivl en ulykkelig situation, dambrug-ejerne står i. Jeg forstår godt, at de er bekymrede, det er jeg også. Jeg har derfor bedt fagfolk om at lave en status på IHN-sygdommen. Når den foreligger, vil vi lægge åbent frem, hvad der skal ske. Vi skylder en afklaring til dambrugene og de folk, der er beskæftiget i erhvervet, lyder det skriftlige svar fra ministeren.